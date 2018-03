dpa

Senat legt Standorte neuer Flüchtlingsunterkünfte fest

In Berlin sollen an 25 Standorten neue Wohnungen für Flüchtlinge entstehen. «Nach einem langen und schwierigen Prozess haben wir nun eine Liste», sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Dienstag im Roten Rathaus. Die neuen modularen Unterkünfte («MUF») sollen Platz für insgesamt 12 000 Menschen bieten und aus abgeschlossenen Wohnungen mit eigenen Küchen bestehen.

Die Wohnblöcke in Fertigbauweise sollen jeweils etwa 16 Millionen Euro kosten - insgesamt rund 400 Millionen Euro. Trotzdem könnten die Unterbringungskosten für Flüchtlinge damit wahrscheinlich gesenkt werden, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD). Manche Flüchtlinge sind etwa noch in teuren Hostels untergebracht.

Auf lange Sicht sollen die Wohnungen zudem später weitergenutzt werden können. In Berlin gibt bereits ein Dutzend solcher Modulbauten, 17 weitere entstehen derzeit. In jedem Bezirk sind nun zwei neue Standorte geplant, in Neukölln sind es drei. In manchen Bezirken gibt es Vorbehalte, etwa gegen die Größe der Projekte.

