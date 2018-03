dpa

Leck bei BASF-Werk Schwarzheide: Keine Verletzten

Nach einem Leitungsleck im Chemie-Unternehmen Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) sind fünf Mitarbeiter vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach einer Untersuchung in der Nacht zu Montag konnten sie wieder nach Hause gehen, sagte Pressesprecher Arne Petersen am Dienstag auf Anfrage. Es habe keine Gefahr bestanden. Medien hatten über den Vorfall berichtet.

Aus einer Leitung sei Propylenoxid ausgeströmt. Der Stoff sei nur in hoher Konzentration nicht mehr geruchlos. Er wird unter anderem mit zur Produktion von verschiedenen Schaumstoffen verwendet. Alle Messungen lagen nach den Angaben deutlich unter den dort geltenden Grenzwerten.

