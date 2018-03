dpa

Mehr Kinder besuchen eine Privatschule

Mehr Kinder und Jugendliche in Berlin gehen auf eine Privatschule. Rund 35 900 Schüler besuchten im Jahr 2017/2018 eine Einrichtung in privater Trägerschaft. Gemessen an allen Schülern sei das etwa jeder Zehnte gewesen (10,2 Prozent), teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Im Vorjahr betrug der Anteil 10,1 Prozent, vor zehn Jahren lag er noch niedriger (7 Prozent). Nicht nur an Privatschulen, sondern insgesamt ist die Schülerzahl in Berlin über Jahre gestiegen, weil viele Menschen zugezogen sind.

Letzte Änderung: Dienstag, 27. März 2018 12:50 Uhr

Quelle: dpa

