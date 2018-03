dpa

Fußgänger überquert unachtsam Straße: Schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Gesundbrunnen ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte der 32-Jährige am späten Montagabend die Fahrbahn der Brunnenstraße und achtete dabei vermutlich nicht auf den Verkehr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 47-Jähriger, der mit seinem Wagen in Richtung Rügener Straße unterwegs war, fuhr ihn an. Der Fußgänger erlitt schwere Kopfverletzung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Letzte Änderung: Dienstag, 27. März 2018 12:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen