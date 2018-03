dpa

Bahn zieht erste Bilanz zu neuer Strecke Berlin-München

Die Deutsche Bahn zieht heute nach 100 Tagen eine Zwischenbilanz zu ihrer neuen Schnellfahrstrecke von München nach Berlin. Die Fernverkehrschefin des Unternehmens will am neuen Knotenpunkt Erfurt über die Kundenresonanz, die Pünktlichkeitswerte und andere Besonderheiten informieren. In den ersten Tagen nach der Eröffnung am 10. Dezember hatte es mit der Technik einiger Züge Probleme gegeben, was zu Ausfällen und Verspätungen führte. Die Bahn konnte die Fehler aber nach kurzer Zeit beheben.

