dpa

Großteil der Haushalte wieder mit Strom versorgt

Nach dem Stromausfall in Berlin-Charlottenburg sind die meisten der betroffenen 6500 Haushalte am Montagabend wieder versorgt. Das sagte der Sprecher von Stromnetz Berlin, Olaf Weidner, der Deutschen Presse-Agentur. Gegen 19.30 Uhr seien etwa 6200 Anschlüsse wieder am Netz gewesen. Die restlichen 300 Haushalte sollten in den nächsten Stunden folgen. Auch von den betroffenen 400 Gewerbekunden seien viele wieder versorgt. Damit seien die Reparaturarbeiten deutlich schneller vorangegangen als zunächst gedacht, hieß es. Am Nachmittag hatte das Unternehmen noch damit gerechnet, dass die betroffenen Haushalte bis nach Mitternacht vom Strom sind.

Der Stromausfall ist mutmaßlich auf einen Brandanschlag zurückzuführen. Im Netz bekannte sich am Montag eine Gruppe mit dem Namen «Vulkangruppe NetzHerrschaft zerreißen» dazu, eine «große Menge Kabel» angezündet und «gezielt Kabel durchtrennt» zu haben. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz ermittelt zu den Ursachen des Brandes, wie ein Polizeisprecher sagte. Frühestens Dienstag könne die Polizei Näheres zu dem Fall sagen, hieß es am Abend. «Die Arbeit am Tatort wird noch Stunden dauern», sagte ein Sprecherin.

Letzte Änderung: Montag, 26. März 2018 20:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen