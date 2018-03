1. Mai-Demo: Linksradikale erneut ohne Anmeldung bei Polizei

Die traditionelle linksradikale Demonstration am Abend des 1. Mai in Berlin-Kreuzberg wird von den Veranstaltern in diesem Jahr erneut nicht bei der Polizei angemeldet. Das sagte einer der Veranstalter am Montag der in Berlin erscheinenden Tageszeitung «Neues Deutschland». «Wir haben den Aufruf im Internet veröffentlicht und werden die Route rechtzeitig bekanntgeben«, sagte der Sprecher der Veranstalter. «Damit ist die Demonstration für uns angemeldet.» Das Recht der Versammlungsfreiheit nehme man sich selber.

Eine Polizeisprecherin bestätigte der Zeitung, dass bisher keine Anmeldung für die sogenannte Revolutionäre-1.Mai-Demonstration in Berlin vorliege. Teilnehmer dieser Veranstaltung hatten in den vergangenen Jahren immer die zum Teil massiven Angriffe auf die Polizei begonnen.

Letzte Änderung: Montag, 26. März 2018 16:10 Uhr

Quelle: dpa

