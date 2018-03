6500 Haushalte in Charlottenburg ohne Strom

6500 Berliner Haushalte und 400 Gewerbekunden sind im Norden Charlottenburgs seit Montagmittag ohne Strom. «Wir rechnen damit, dass die betroffenen Haushalte bis mindestens ein Uhr am Dienstag vom Strom sind», sagte Olaf Weidner, Pressesprecher Stromnetz Berlin am Montag. Grund sei ein Brand unterhalb einer Brücke, der acht Kabelsysteme zerstört habe, so der Sprecher. Um diese zu reparieren, sind demnach umfangreiche Reparaturarbeiten nötig. Wie es zu dem Brand kam, ermittelt zur Zeit die Polizei.

Letzte Änderung: Montag, 26. März 2018 16:10 Uhr

Quelle: dpa

