Stephanie Rosenthal will Gropius-Bau stärker öffnen

Der Martin-Gropius-Bau, eines des wichtigsten Ausstellungshäuser in Berlin, soll unter der neuen Leitung von Stephanie Rosenthal (46) zu einem Zentrum des künstlerischen Austauschs werden. «Mein Anliegen ist es, die einzigartige Geschichte und den Standort des Gebäudes zu erforschen und einen Raum zu schaffen, der lokale und internationale Besucher und Besucherinnen durch innovative Ausstellungsformate inspirieren kann», sagte die neue Direktorin am Montag bei ihrer Antrittspressekonferenz. Die Kunsthistorikerin hat das Haus am 1. Februar von Gereon Sievernich übernommen, der nach 17 Jahren an der Spitze in den Ruhestand ging.

Letzte Änderung: Montag, 26. März 2018 13:30 Uhr

Quelle: dpa

