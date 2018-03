Berlin will Sanierungsstau bei Straßen langsam auflösen

Autofahrer in Berlin sind genervt von den vielen Baustellen. Diese lassen sich auch Sicht der Verkehrssenatorin nicht vermeiden. Und allein mit Geld sei es nicht getan.

Berlin (dpa/bb) - Mit mehr Geld und Personal will das Land Berlin den Zustand seiner oft löchrigen Straßen verbessern. Das könne aber nicht auf einen Schlag geschehen, sagte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) am Montag bei der Vorstellung der größten Projekte in den nächsten Jahren. «Es ist über 20 Jahre deutlich zu wenig investiert worden», meinte sie. Durch den Sparkurs seien «Schulden an der Infrastruktur» angehäuft worden. Das dürfe «nie wieder» passieren.