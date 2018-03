dpa

Rollerfahrerin in Wilmersdorf schwer verletzt

Eine 47 Jahre alte Rollerfahrerin ist bei einem Unfall in Berlin-Wilmersdorf schwer verletzt worden. Die Frau sei am Sonntag auf der Blissestraße von einem Auto, das gerade wendete, angefahren worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Die Rollerfahrerin stürzte demnach auf die Fahrbahn. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Letzte Änderung: Montag, 26. März 2018 07:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen