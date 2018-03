dpa

ALBA Berlin siegt im hitzigen Spitzenspiel gegen München

Berlin (dpa/bb) - ALBA Berlin hat in der Basketball-Bundesliga die Siegesserie von Bayern München beendet. Im Spitzenspiel siegte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses beim Tabellenführer nach einer hitzigen Partie überraschend deutlich mit 91:72 (34:39). Für ALBA war es der elfte Ligasieg in Serie und die erfolgreiche Revanche für die Pokalfinal-Pleite vor fünf Wochen. Bester Berliner Werfer war Peyton Siva mit 16 Punkten. Die Münchner hatten zuvor 20 Ligaspiele in Serie gewonnen.

ALBA startete seltsam gehemmt. Gegen die bewegliche Bayern-Deckung gelang es nur selten, sich gute Wurfpositionen zu erarbeiten. So lagen die Berliner schnell 0:7 hinten. Und da auch die ALBA-Verteidigung die Bayern zunächst nicht stoppen konnte, lag das Aito-Team nach dem Ende des ersten Viertels mit 13:26 in Rückstand.

Im zweiten Viertel wachte ALBA auf. Beide Teams agierten nun auf Augenhöhe. Und da die Berliner nun vor allem mit Drei-Punkte-Würfen trafen, konnten sie so den Rückstand bis zur Halbzeit auf 34:39 verkürzen.

Nach dem Seitenwechsel wurde es eine hart umkämpfte Partie und sehr hitzig. Nach einer Rangelei wurden ALBAs Joshiko Saibou und die Bayern-Akteure Reggie Redding und Devin Booker disqualifiziert. Zu diesem Zeitpunkt hatte ALBA das Spiel gedreht und lag 51:48 in Führung.

Die Bayern wirkten geschockt und die Berliner bauten ihre Führung bis Ende des dritten Viertels auf 63:56 aus. Möglicherweise steckte den Gastgebern noch die unglückliche Niederlage im Eurocup-Halbfinale in den Knochen. ALBA zog sechs Minuten vor Ende auf 71:61 davon. Das war die Vorentscheidung, Bayern hatte nichts mehr entgegen zu setzen.

