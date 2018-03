dpa

Junges Ehepaar bei Unfall schwer verletzt

Ein junges Ehepaar ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Rahnsdorf schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der 28-jährige Autofahrer am Sonntag gegen 7.10 Uhr mit seinem Wagen auf der Fürstenwalder Allee in Höhe des Bundesarchivs aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Wagen eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten aus dem Fahrzeug geschnitten werden.

Er und seine ein Jahr ältere Ehefrau erlitten schwere Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Die Fürstenwalder Allee war zwischen Fahlenberg- und Lutherstraße für rund drei Stunden gesperrt.

Letzte Änderung: Sonntag, 25. März 2018 16:10 Uhr

