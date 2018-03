Spandau in Pokal-Endrunde: Potsdam fehlt noch ein Sieg

Die Wasserfreunde Spandau geben sich im Wasserball-Pokal keine Blöße. Mit einem klaren Sieg erreichen die Berliner die Endrunde. Im Kampf um den Einzug ins Liga-Halbfinale fehlt dem OSC Potsdam noch ein Sieg.

Plauen (dpa) - Die Wasserfreunde Spandau 04 haben nach souveräner Leistung die Endrunde der besten vier Teams im Wasserball-Pokal erreicht. Die Berliner gewannen am Samstag ihr Viertelfinalspiel beim SV Vogtland Plauen deutlich mit 19:9 und boten dabei eine Reihe von Anschluss- und Nachwuchskräften auf. Im 04-Tor stand der Ungar Mihaly Peterfy, der vom SVV in die Hauptstadt gewechselt war.

In der Bundesliga fehlt den Potsdamern im Duell mit der SG Neukölln beim Stand von 2:1 noch ein Sieg für den Einzug ins Playoff-Halbfinale. Nach dem 11:10-Sieg am Samstag gab es einen Tag später eine 9:11-Niederlage. Das vierte Spiel findet am 4. April in Potsdam statt. Spandau und Hannover sind bereits für die Runde der besten Vier in der Meisterschaft qualifiziert.