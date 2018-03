dpa

Kurz gerast: Lange Führerschein weg

Das Vergnügen war rasant, kurz und teuer: Ein Berliner Autofahrer brauste am Sonntag mit 191 Kilometern in der Stunde über die A103. In Höhe Joachim-Tiburtius-Brücke in Berlin-Steglitz wurde er geblitzt, wie die Polizei mitteilte. Erlaubt ist dort Tempo 80. Folgen: Mindestens 680 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Führerschein weg.

