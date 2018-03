Schmuckloses Saison-Ende für Netzhoppers bei United Volleys

Zum Saison-Abschluss verlieren die Netzhoppers bei den United Volleys. Die Playoffs werden klar verpasst. Einen Grund dafür haben die Brandenburger bereits ausgemacht.

Bestensee (dpa) - Die Netzhoppers KW-Bestensee haben ihre Saison in der Volleyball-Bundesliga schmucklos beendet. Zum Abschluss gab es für die Brandenburger am Samstagabend eine klare 0:3 (21:25, 20:25, 20:25)-Niederlage bei den United Volleys Rhein-Main. Fünf Siege in 20 Spielen reichten nicht, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. «Es waren oft nur Kleinigkeiten, die uns gefehlt haben, um gegen besser platzierte Mannschaften zu gewinnen», sagte Trainer Mirko Culic zu Bilanz.