K.o. in Runde zwei: Zeuge bleibt Box-Weltmeister

WBA-Champion Zeuge schafft die Revanche gegen den Nigerianer Ekpo wie versprochen. Sein Vorsatz nach dem ersten Duell vor einem Jahr: Ich habe noch eine Rechnung offen. Die erledigte der Berliner mit einem K.o. in der zweiten Runde.

Hamburg (dpa/lno) - Tyron Zeuge bleibt Boxweltmeister im Supermittelgewicht. Der 25-jährige Berliner besiegte am Samstagabend in Hamburg den Nigerianer Isaac Ekpo durch technischen K.o. in der zweiten Runde. «Ich bin total zufrieden. Es hat alles gepasst. Ich habe präzise geschlagen», sagte Zeuge.