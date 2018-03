Berlin Volleys fühlen sich «bereit für die Playoffs»

Die Berlin Volleys gehen mit einem Sieg in die Playoffs. In der K.o.-Runde geht es nun gegen Lüneburg - «ein unangenehmer Gegner».

Berlin (dpa) - Mittelblocker Georg Klein von den Berlin Volleys verlieh seiner Vorfreude Ausdruck. «Wir sind bereit für die Playoffs», sagte der 2,00-Meter-Hüne nach dem ungefährdeten 3:0-Erfolg am Samstag zum Hauptrundenabschluss in der Volleyball-Bundesliga gegen die Bisons Bühl. Im Viertelfinale geht es nun gegen die SVG Lüneburg, den Tabellensiebten. «Ein unangenehmer Gegner», warnt Manager Kaweh Niroomand.

Erstmals treffen beide Mannschaften am Mittwoch in Berlin aufeinander, am Samstag folgt die zweite Partie in Hamburg. Sollte es danach 1:1 stehen, folgt ein entscheidendes drittes Spiel. Die Auswärtsauftritte der BR Volleys bei den Lüneburgern waren bisher wenig erfolgreich. Die Niedersachsen haben nach ihrem Aufstieg 2014 den Hauptstadtclub in fünf Bundesligapartien zuhause viermal bezwungen, zuletzt vor sechs Wochen mit 3:0.