Eisbär Bukarts entscheidet sein «denkwürdigstes Spiel»

Berlin (dpa/bb) – Angreifer Rihards Bukarts hat sich im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) als Glücksgriff für die Eisbären Berlin erwiesen. «Ich habe schon ein paar verrückte Spiele erlebt, aber das hier war für mich das denkwürdigste in meiner Profikarriere», sagte der lettische Nationalspieler, der in der dritten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 7:6 gegen Grizzlys Wolfsburg setzte. Vom Schlittschuh eines Gegners landete sein Schuss zum entscheidenden Tor im Netz.

«Das war ein riesiges Tor, weil es die Serie beendet hat», sagte der 22-Jährige, der den Berlinern den vierten Sieg im Playoff-Duell und damit den Einzug ins Halbfinale bescherte. Für Bukarts war es in der Serie «Best of Seven», die mit 4:1 an die Berliner ging, bereits der dritte Treffer.