Kita-Plätze: Scheeres sieht Land und Bezirke in der Pflicht

Ein Gericht setzt die Politik unter Druck: Der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung muss ohne wenn und aber umgesetzt werden. Kann das in Berlin gelingen?

Berlin (dpa/bb) - Nach der Kita-Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts sieht Familiensenatorin Sandra Scheeres Land und Bezirke in der Pflicht. «An vorderster Stelle steht für mich, dass Eltern sich darauf verlassen können, dass sie einen Kita-Platz bekommen», erklärte die SPD-Politikerin am Freitag.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte am Donnerstag entschieden, dass Berlin Eltern ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung stellen muss - und zwar wohnortnahe. Probleme wie der Fachkräftemangel würden das Land nicht von seiner gesetzlichen Pflicht entbinden, die nötigen Kapazitäten zu schaffen.

Bundesweit gilt ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Im konkreten Fall hatten die Eltern zweier Kinder geklagt. Als wohnortnah gilt eine Kita, wenn sie in maximal 30 Minuten mit Bus oder Bahn erreichbar ist.

«Ich finde die Entscheidung richtig. Sie macht noch einmal deutlich, dass die bezirklichen Jugendämter alles tun müssen, um Eltern einen Platz für ihre Kinder zu vermitteln», so Scheeres. Ihre Senatsverwaltung werde die Bezirke dabei weiter unterstützen. Zu besprechen sei auch, wie die Verfahren bei der Kita-Platz-Suche, dem Wartelistenmanagement und der Vermittlung verbessert werden könnten.

Zuletzt gab es in Berlin 168 000 Kita-Plätze. In einigen Bezirken oder Stadtteilen gibt es lange Wartelisten, während andernorts in der Stadt Plätze frei sind. Nach Angaben der Familienverwaltung fehlen unterm Strich momentan mindestens 2500 Plätze. Zwar seien einerseits 4500 aktuell nicht belegt, aber andererseits bereits um die 7000 neue Kita-Gutscheine ausgestellt.