Datenschutzbeauftragte: Internetverhalten hinterfragen

Berlins Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk hat an die Nutzer sozialer Netzwerke appelliert, ihr Internetverhalten kritisch zu hinterfragen. «Was ich sagen möchte, ist: Passt auf, was ihr ins Internet stellt», mahnte sie am Freitag mit Blick auf den jetzt bekanntgewordenen millionenfachen Missbrauch von Facebook-Nutzerdaten. Trotz aller Vorkehrungen etwa technischer oder organisatorischer Art liege es auch in der individuellen Verantwortung, welche Daten man im Internet preisgebe. Jeder müsse eine Abwägung vornehmen, welches Risiko er bereit sei einzugehen und was ihm der Komfort wert sei, den ihm soziale Netzwerke böten.

Letzte Änderung: Freitag, 23. März 2018 13:02 Uhr

