dpa

Auto erfasst Teenager: 16-Jähriger schwer am Kopf verletzt

Ein 16-Jähriger ist in Berlin-Lichtenrade von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf dem Lichtenrader Damm. Der Teenager prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Jugendliche soll den Lichtenrader Damm kurz hinter einem markierten Überweg für Fußgänger überquert haben.

Letzte Änderung: Freitag, 23. März 2018 12:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen