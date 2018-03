Deutsches Stromnetz: Belgier vereiteln chinesischen Einstieg

Berlin (dpa) - Der geplante chinesische Einstieg ins deutsche Stromnetz ist geplatzt. Anstelle des chinesischen Staatskonzerns SGCC übernimmt der belgische Mehrheitseigentümer Elia weitere Anteile am nordostdeutschen Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz. Wie beide Unternehmen am Freitag mitteilten, macht Elia von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch. Die Belgier erhöhen damit ihren Anteil an 50Hertz von 60 auf 80 Prozent.

Das 20-Prozent-Paket ist freigeworden, weil der australische Fonds IFM Investors seinen Anteil bei 50Hertz halbiert. Als im Februar der größte chinesische Konzern ankündigte, die Anteile zu übernehmen, löste das Unruhe in der Bundesregierung aus. Elia zahlt nach eigenen Angaben 976,5 Millionen Euro für das Paket. Die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden wird bis Ende Juni erwartet.

Letzte Änderung: Freitag, 23. März 2018 11:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen