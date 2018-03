Chinesen können nicht ins deutsche Stromnetz einsteigen

Mit der Übernahme hätte ein von Peking kontrollierter Konzern Einfluss auf kritische Infrastruktur bekommen: tausende Kilometer Hochspannungsleitungen. Doch es kommt anders.

Berlin (dpa) - Der geplante Einstieg Chinas ins deutsche Stromnetz ist geplatzt. Anstelle des chinesischen Staatskonzerns SGCC übernimmt der belgische Betreiber Elia als Mehrheitseigner weitere Anteile am nordostdeutschen Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz. Wie beide Unternehmen am Freitag mitteilten, macht Elia von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch. Die Belgier erhöhen damit ihren Anteil an 50Hertz auf 80 Prozent.