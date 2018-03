79-Jährige bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Beim Versuch die Straße zu überqueren ist eine 79 Jahre alte Fußgängerin in Schwedt an der Oder (Landkreis Uckermark) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen weiter mitteilte, erlag die Frau in einer Klinik ihren schweren Verletzungen.

Letzte Änderung: Freitag, 23. März 2018 08:00 Uhr

Quelle: dpa

