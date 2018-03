dpa

Am Brandenburger Tor geht das Licht aus für den Umweltschutz

Am Brandenburger Tor und an vielen anderen Sehenswürdigkeiten weltweit gehen am Samstagabend vorübergehend die Lichter aus. Mit der Aktion «Earth Hour» (Stunde der Erde) der Umweltstiftung WWF soll von 20.30 Uhr an ein Zeichen für den Schutz von Umwelt und Klima gesetzt werden. Der Pariser Platz in Berlin ist dabei der zentrale Schauplatz in Deutschland, wie der WWF ankündigte.

Vor Ort will die Organisation mit Unterstützung des Berliner Schauspielers Andreas Hoppe (57, Ex-«Tatort»-Kommissar Mario Kopper) auch auf das Artensterben weltweit hinweisen. Der Rückgang der Artenvielfalt soll sich nach Prognosen mit dem Klimawandel noch weiter verstärken. «Für einen lebendigen Planeten» ist in diesem Jahr das Motto der Aktion.

Allein in Deutschland haben nach den Angaben mehr als 320 Städte ihre Teilnahme an der «Earth Hour» zugesagt. In Berlin sind unter den Gebäuden, die eine Stunde im Dunkeln bleiben sollen, auch das Rote Rathaus, das Sonycenter am Potsdamer Platz, das Bundesumweltministerium und mehrere Gebäude von Firmen.

