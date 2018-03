dpa

Marc Almond nicht in Berlin: «unvorhersehbare Umstände»

Das einzige für 2018 geplante Deutschlandkonzert des Popsängers Marc Almond («Tainted Love») ist abgesagt worden. Aufgrund von «unvorhersehbaren Umständen» werde der Sänger am 30. März nicht im Admiralspalast in Berlin auftreten, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung auf der Internetseite des Veranstalters Trinity Music. Der 60 Jahre alte frühere Sänger der Band Soft Cell wurde mit diesen Worten zitiert: «Es ist sehr schade, dass das Management zu diesem Entschluss kommen musste. Berlin war schon immer eine meiner Lieblingsstädte und die Fans dort sind unglaublich loyal.» Einen Ersatztermin gebe es im Moment nicht, hieß es.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. März 2018 22:20 Uhr

Quelle: dpa

