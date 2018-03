Wolfsburg 3:0 bei Union Berlin: Camacho und Uduokhai zurück

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat ein Testspiel beim Zweitligisten Union Berlin mit 3:0 (0:0) gewonnen. Der Brasilianer William per Freistoß in der 73. Minute, Victor Osimhen (80.) und U23-Spieler Blaz Kramer (90.) erzielten die Treffer für die abstiegsbedrohten Niedersachsen.

Dazu feierten zwei Langzeitverletzte in Berlin ihr Comeback. Innenverteidiger Felix Uduokhai spielte von Beginn an, der Spanier Ignacio Camacho kam nach der Pause 45 Minuten zum Einsatz. Uduokahi stand aufgrund von Knieproblemen zuletzt am 20. Januar auf dem Rasen. Camacho musste wegen einer Knöcheloperation seit Ende Oktober 2017 aussetzen.