Neuer Standort für Berliner Kollwitz-Museum gefunden

Die Zukunft des Berliner Käthe-Kollwitz-Museums ist gesichert. Nach Angaben von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) wurde ein neuer Standort für das private Museum gefunden. Ende 2019 soll es demnach von der Fasanenstraße in den Spandauer Damm gegenüber vom Schloss Charlottenburg ziehen.

In dem neuen Standort am Spandauer Damm, einem landeseigenen Gebäude, befindet sich derzeit noch ein Archiv der Universität der Künste (UdK). Nach dem Umzug des Archivs in andere Räumlichkeiten der UdK werde der Standort für das Kollwitz-Museum instandgesetzt, so Lederer.