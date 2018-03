dpa

Rauchgasvergiftung: Drei Verletzte nach Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand im Berliner Stadtteil Rummelsburg sind drei Menschen verletzt worden. Sie kamen am Donnerstagmorgen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Einsatzkräfte hatten einen Menschen aus dem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße retten müssen, zwei weitere konnten sich selbst in Sicherheit bringen. In der Wohnung hätten Einrichtungsgegenstände gebrannt - die Ursache sei unklar, sagte der Sprecher. 28 Feuerwehrleute brachten das Feuer demnach innerhalb von einer halben Stunde unter Kontrolle. Zum Alter der Verletzten lagen zunächst keine Angaben vor.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. März 2018 11:10 Uhr

Quelle: dpa

