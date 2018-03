Berliner Abgeordnetenhaus: Verbesserungen bei Geburtshilfe

Dauerstress während der Schwangerschaft: Bei der Geburtshilfe läuft vieles nicht optimal in Berlin. Der Senat verspricht Besserung. Manchen Fraktionen im Abgeordnetenhaus reicht das aber nicht aus.

Berlin (dpa/bb) - Das Berliner Abgeordnetenhaus hat Probleme bei der Geburtshilfe in der Stadt beklagt und Verbesserungen angemahnt. Alle Fraktionen waren sich bei einer Debatte am Donnerstag weitgehend einig darin, dass die jüngsten Engpässe bei Hebammen oder Kapazitäten in Kreißsälen nicht akzeptabel seien. Die Opposition warf dem Senat schwere Versäumnisse bis hin zu «politischem Versagen» vor. Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) und andere Politiker der rot-rot-grünen Koalition unterstrichen, dass mit einem umfangreichen Aktionsprogramm gegengesteuert werde.