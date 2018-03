dpa

Unfall auf der A111: Leicht verletzte Personen

Auf der A111 in der Nähe des Flughafens Tegel hat es am frühen Donnerstagmorgen einen Verkehrsunfall mit Leichtverletzten gegeben. Wie die Polizei mitteilte, waren mehrere Fahrzeuge in die Kollision nahe der Ausfahrt Heckerdamm verwickelt. Genaueres zum Unfallhergang war zunächst nicht bekannt. Zwischen Dreieck Funkturm und Heckerdamm standen Pendler im Stau.

