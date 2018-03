dpa

Radfahrerin angefahren: 81-Jährige schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichtenrade ist eine 81 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau war am Mittwochabend in der Bahnhofsstraße auf ihrem Rad unterwegs, als sie von einem Auto angefahren wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 33-jährige Autofahrer überholte die Frau zunächst. Beim Rechtsabbiegen stieß der Wagen dann mit der Radfahrerin zusammen. Die 81-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. März 2018 07:30 Uhr

