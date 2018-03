dpa

Rollerfahrer wird bei Unfall verletzt

Ein 49 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Mitte verletzt worden. Wie die Polizei heute mitteilte, kam es am Mittwochabend auf der Karl-Liebknecht-Straße in der Nähe des Alexanderplatzes zu dem Vorfall. Ein 44-jähriger Autofahrer wollte an einer Kreuzung links abzubiegen, als ihm ein Roller im Gegenverkehr seitlich ins Fahrzeug krachte. Der 49-Jährige wurde mit einem gebrochen Fuß ins Krankenhaus gebracht.

