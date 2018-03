dpa

Private Vermietung von Ferienwohnungen künftig leichter

Leerstand, Abriss, gewerbliche Vermietung an Urlauber: Wohnungseigentümer gehen in Berlin oft ihre eigenen Wege. In Zeiten knappen Wohnraums steuert die Politik nun gegen.

Berlin (dpa/bb) - Für Privatleute in Berlin soll es künftig leichter möglich sein, ihre Wohnung zeitweise an Feriengäste unterzuvermieten. Die Weitervermietung von Wohnraum als Geschäftsmodell hingegen soll so weit wie möglich unterbunden werden. Das Berliner Abgeordnetenhaus beschloss am Donnerstag mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen SPD, Linke und Grüne eine entsprechende Gesetzesnovelle. Sie soll zum 1. Mai in Kraft treten.

Demnach müssen Berliner auch in Zukunft eine Genehmigung bei ihrem Bezirksamt einholen, wenn sie beim sogenannten Homesharing etwa über Internetportale mitmachen wollen. Laut Gesetz sind solche Genehmigungen in der Regel zu erteilen, wenn der Anbieter die Räume weiter als Hauptwohnwohnung nutzt. Bisher hatten sie eher Ausnahmecharakter, weshalb etliche Menschen «schwarz» untervermieten.

Eine Obergrenze für die Untervermietung - zunächst waren 60 Tage pro Jahr geplant - findet sich nach den Beratungen in den Parlamentsausschüssen nicht im Gesetz. Für Zweit- beziehungsweise Nebenwohnungen gilt ein Limit von 90 Tagen pro Jahr.

Ein Registrierungssystem soll den Behörden helfen, die Regeln auch durchzusetzen. Jeder, der weitervermieten möchte, bekommt eine individuelle Registriernummer. Diese muss dann auch beim Angebot der Wohnung auf Vermietungsportalen angegeben werden.

Hintergrund der breiten Diskussionen, die es in Berlin über die Neuordnung des sogenannten Zweckentfremdungsverbots gab, ist die zunehmende Wohnungsknappheit. In etlichen Stadtteilen haben es wegen stark steigender Mieten mittlerweile selbst Normalverdiener schwer, eine bezahlbare Bleibe zu finden.

Demgegenüber stehen laut Stadtentwicklungsverwaltung schätzungsweise 20 000 bis 30 000 Wohnungen oder Zimmer, die zu Ferienzwecken vermietet werden. Mitunter setzen Eigentümer oder auch Mieter ausschließlich auf Feriengäste. Airbnb hat nach eigenen Angaben um die 26 000 Unterkünfte zur gelegentlichen Vermietung im Angebot.

Die Opposition lehnte die Gesetzesnovelle ab. Wer etwas gegen den Wohnungsmangel tun wolle, müsse in erster Linie neue Wohnungen bauen, hieß es. Das weltweit agierende Vermittlungsportal Airbnb begrüßte, dass Berlin Homesharing «jetzt ausdrücklich anerkennt». Die Genehmigungsverfahren müssten nun unbürokratisch gestaltet werden.

Das Gesetz dreht sich nicht nur um Ferienwohnungen. Es sieht auch schärfere Regelungen gegen eine andere Art der Zweckentfremdung von Wohnraum vor: Eigentümer, die ihre Wohnung aus Spekulationsgründen leer stehen lassen, statt sie regulär zu vermieten, müssen künftig schon nach drei Monaten Leerstand statt wie bisher nach sechs Monaten mit einer Geldstrafe rechnen. Die Strafen selbst werden erhöht.

Die Bezirke sollen notfalls auch Treuhänder einsetzen können, was einer zumindest zeitweisen Enteignung gleichkäme. Der Treuhänder soll dafür sorgen, dass gegebenenfalls kleinere Sanierungen gemacht werden und das Haus wieder vermietet wird.

Verschärft wurden schließlich Regelungen zum Abriss von Wohnungen. Der ist in Zukunft nur erlaubt, wenn gleichzeitig neuer Wohnraum im gleichen Bezirk und mit vergleichbaren Mietpreisen geschaffen wird.

