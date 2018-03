dpa

Abgeordnetenhaus beschließt neue Regeln für Ferienwohnungen

Das Berliner Abgeordnetenhaus beschließt heute neue Regeln für die Vermietung von Wohnungen an Feriengäste. Für Privatleute soll dies bei zeitweiser Abwesenheit unkomplizierter als bisher möglich sein, wenn sie die Räumlichkeiten weiter als Hauptwohnsitz selbst nutzen. Sie müssen dafür aber weiter eine Genehmigung einholen. Die Weitervermietung von Wohnraum als Geschäftsmodell hingegen soll so weit wie möglich unterbunden werden. In Berlin gibt es laut Senat schätzungsweise 20 000 bis 30 000 Wohnungen oder Zimmer, die teilweise zu Ferienzwecken vermietet werden.

Thema der Aktuellen Stunde zum Auftakt der Abgeordnetenhaussitzung ist die angespannte Situation in der Geburtshilfe. Wegen des Babybooms gab es zuletzt Engpässe. Schwangere fanden keine Hebamme oder wurden trotz einsetzender Wehen von Kliniken abgewiesen, Geburtshelferinnen wiederum klagten über Überlastung.

Der Senat steuert mit einem Zehn-Punkte-Aktionsprogramm dagegen, das an einem Runden Tisch gemeinsam mit Kliniken, Hebammenverband, Rettungsdiensten, Ärzteverbänden, Krankenkassen und Elternvertretern entwickelt wurde. Vorgesehen ist unter anderem, mehr Hebammen auszubilden und ihre Arbeitsbedingungen an den 19 Geburtskliniken zu verbessern. Außerdem stellt der Senat zusätzlich 20 Millionen Euro für die Erweiterung von Kreißsälen bereit.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. März 2018 02:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen