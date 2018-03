Füchse «perfekt» vorbereitet: Hoffen auf Drux-Comeback

Nach zuletzt anstrengenden Wochen freute sich Trainer Velimir Petkovic über eine konzentrierte Trainingswoche der Füchse Berlin. «Was uns derzeit am meisten in unserer Entwicklung hilft, das ist Training», sagte Petkovic vor dem Spiel in der Handball-Bundesliga am Donnerstag (19.00 Uhr) gegen GWD Minden: «Wir hatten endlich mal den perfekten Rhythmus mit zwei Tagen Regeneration, zwei Tagen intensivem Training und zwei Tagen taktischem Training.»

Die Doppelbelastung mit Liga und EHF-Pokal sowie dem Abgang von Schlüsselspieler Petar Nenadic sowie die schleppende Integration der neuen Spieler machte den Füchsen zuletzt zu schaffen. Große Hoffnungen ruhen auf der Rückkehr von Nationalspieler Paul Drux. Der Rückraumspieler trainierte nach seiner Meniskus-Verletzung im Januar zuletzt wieder regelmäßig mit dem Team und könnte gegen Minden sein Comeback geben. Petkovic bleit freilich vorsichtig. «Wir werden ihn mit Sicherheit nicht verheizen», erklärte der 61-Jährige.

Der Tabellen-Dritte sollte sich gegen den Zwölften aus Minden im Kampf um einen Europapokal-Startplatz keine Blöße geben. Das Hinspiel in Minden hatten die Füchse deutlich mit 37:29 gewonnen. Bislang hatten die Berliner in der Saison nur Probleme gegen die Top-Clubs. Alles andere als zwei Punkte gegen die Ostwestfalen wäre eine Überraschung.

