Studie zur Lebensqualität: Berlin auf Platz 13

Berlin gilt zwar als besonders hipp, doch in Sachen Lebensqualität gibt es deutlich attraktivere Metropolen weltweit. Zum neunten Mal in Folge kann sich Wien laut einer am Dienstag vorgestellten Untersuchung der Beratungsgesellschaft Mercer als Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität behaupten. Berlin landet auf Platz 13.

Auf Wien folgen Zürich auf Platz 2 sowie München und das neuseeländische Auckland auf Platz 3. Damit ist die bayerische Landeshauptstadt laut Studie die lebenswerteste Stadt Deutschlands. Zwei weitere deutsche Städte sind unter den Top 10: Düsseldorf auf Rang 6, Frankfurt auf Platz 7.

Wie schon im vergangenen Jahr befinden sich sieben der Top-10-Städte in Europa. Daneben sind Neuseeland und Australien mit Auckland (2) und Sydney (10) vertreten. Hinzu kommt Kanada mit Vancouver auf Platz 5. Die Ränge 8 bis 10 belegten Genf, Kopenhagen und Basel.

Zur Beurteilung der Lebensqualität wurden 39 Kriterien analysiert, die aus Sicht von Mitarbeitern, die ins Ausland entsandt wurden, eine zentrale Rolle spielen. Diese Merkmale schließen unter anderem politische, soziale, wirtschaftliche und umweltorientierte Aspekte ein.

Letzte Änderung: Dienstag, 20. März 2018 15:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen