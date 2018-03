Eisbären-Profi Richmond: Gunst der Stunde nutzen

Die Eisbären Berlin gehen nach dem 8:1-Triumph am Sonntag mit kräftigem Rückenwind ins vierte Viertelfinalspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Grizzlys Wolfsburg. Diesen Schwung wollen sie nutzen, um ihre 2:1-Führung in der Best-of-Seven-Serie am Mittwoch (19.30 Uhr) mit einem Auswärtssieg weiter auszubauen. «Das Momentum ist in den Playoffs alles», sagte Verteidiger Danny Richmond. «Die Wolfsburger werden versuchen, es sich zurückzuholen. Aber wir wollen alles dafür tun, es ihnen nicht zu geben.»

Dass der jüngste Kantersieg die Eisbären zum Übermut verführen könnte, glaubt Abwehrspieler Jens Baxmann nicht. «Wir sind eine Mannschaft, die auf dem Boden bleibt», sagte er. «Da wird keiner durchdrehen, auch wenn wir ein paar Tore mehr geschossen haben.» Außerdem setzt er darauf, dass die Berliner auch in Wolfsburg ihre zahlenmäßige Überlegenheit ausspielen können. Während die Niedersachsen aufgrund zahlreicher Verletzungen zuletzt nur neun Stürmer aufbieten konnten, stehen den Eisbären 13 gesunde Angreifer zur Verfügung.

«Wir haben vier Reihen, die alle Geschwindigkeit hereinbringen», sagte Baxmann. «Das versuchen wir natürlich zu unserem Vorteil zu nutzen.» Für einen dezimierten Gegner sei es «sehr zermürbend, wenn man jedes Mal mit vollem Tempo kommt und die Checks zu Ende fährt», meinte Baxmann. «Ich denke, das wird auf Dauer Wirkung zeigen.» Trainer Uwe Krupp warnte aber davor, die personelle Situation zu überschätzen: «Es geht nicht darum, wer bei Wolfsburg nicht dabei ist. Das ist eine Top-Mannschaft, die um jeden Zentimeter kämpft.»

Letzte Änderung: Dienstag, 20. März 2018 13:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen