Wohnhausbrand in Kreuzberg

In Berlin-Kreuzberg hat am Dienstagmorgen ein Wohnhaus Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte eine Person aus einer brennenden Wohnung retten, fünf weitere Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Der Dachstuhl des viergeschossigen Altbaus am Chamissoplatz hatte am frühen Morgen aus noch ungeklärter Ursache angefangen zu brennen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Im weiteren Verlauf brannte es auch in einer Wohnung im vierten Stock. Gegen 7.20 Uhr waren die Feuerwehrkräfte noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. «Um keine Glutnester zu übersehen, arbeiten sich unsere Kräfte mit Kettensägen und Wärmebildkameras vor», erklärte ein Feuerwehrsprecher. Dies dauere seine Zeit. Den Angaben zufolge brannten etwa 400 Quadratmeter, die Retter waren mit etwa 48 Kräften vor Ort. Die Geretteten wurden in einem Bus untergebracht. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Letzte Änderung: Dienstag, 20. März 2018 08:00 Uhr

Quelle: dpa

