Gefängnisfluchten: Vorschlaghämmer waren ungesichert

Nach Weihnachten fliehen vier Strafgefangene aus der Haftanstalt Plötzensee. Nun offenbart der Bericht einer externen Untersuchungskommission gravierende Sicherheitsmängel. Ausbruchswerkzeug war in einer Werkstatt offen zugänglich.

Berlin (dpa/bb) - Knapp drei Monate nach dem spektakulären Ausbruch von mehreren Strafgefangenen aus dem Berliner Gefängnis Plötzensee hat ein Untersuchungsbericht beträchtliche Sicherheitsmängel offengelegt. Vorschlaghämmer hätten in der unübersichtlichen Kfz-Werkstatt in einem ungesicherten Regal gelegen, heißt es in dem Bericht einer Expertenkommission, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Auch Kuhfüße - eine Art Brecheisen - seien offen zugänglich gewesen.