Frauen-Pokal-Halbfinale: Heimspiele für Bayern und Wolfsburg

Der FC Bayern München und Titelverteidiger VfL Wolfsburg genießen Heimrecht im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen. Wie die Auslosung am Montag durch die ehemalige Nationalspielerin Saskia Bartusiak in Frankfurt ergab, haben die Münchnerinnen den Bundesliga-Konkurrenten 1. FFC Turbine Potsdam zu Gast. In der zweiten Vorschlussrundenpartie empfangen die Wolfsburgerinnen die SGS Essen. Beide Partien werden am 15. April (15.15 Uhr) ausgetragen und sind in ARD in einer Live-Konferenz zu sehen. Das Finale findet am 19. Mai (15.00 Uhr) im Kölner Rhein-Energie-Stadion statt.

«Wenn man ein Heimspiel und dreimal hintereinander den Pokal gewonnen hat, ist man sicher der Favorit. Es ist aber nur ein Spiel, da ist alles möglich», sagte Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann zum Gegner aus dem Revier.

Letzte Änderung: Montag, 19. März 2018 15:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen