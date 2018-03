Türken und Kurden bei Demos um Militäreinsatz in Afrin

Rund 100 Menschen haben am Berliner Hauptbahnhof am Sonntagabend gegen die Eroberung des kurdischen Afrin im Norden Syriens durch türkische Truppen demonstriert. Zeitgleich versammelten sich am Brandenburger Tor nach Angaben der Polizei rund 90 Unterstützer der Türkei zu einer Kundgebung. Wie die Beamten am frühen Montagmorgen mitteilten, blieben beide Versammlungen weitestgehend friedlich.

Letzte Änderung: Montag, 19. März 2018 05:40 Uhr

Quelle: dpa

