Autofahrer in Großbeeren tödlich verunglückt

In Großbeeren (Landkreis Teltow-Fläming) ist ein Autofahrer bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Der Wagen sei am späten Sonntagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Das Auto krachte gegen einen Baum und wurde komplett zerstört. Der Fahrer starb noch am Unfallort. Er habe noch nicht identifiziert werden können, sagte der Sprecher. Weitere Menschen hätten nicht im Auto gesessen.

