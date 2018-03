ALBA ist nach Sieg heiß auf Bayern: Sorge um Radosavljevic

Nach dem zehnten Ligasieg in Serie fühlt sich ALBA gerüstet für das Spitzenspiel am nächsten Sonntag bei den Bayern. Einzig die erneute Verletzung von Radosavljevic bereitet Sorgen.

Berlin (dpa) - Den souveränen 98:71-Erfolg gegen Göttingen in der Basketball-Bundesliga hatten die Hauptdarsteller bei ALBA Berlin schnell abgehakt. «Ich war sehr zufrieden mit dem Rhythmus meines Teams», sagte Trainer Aito Garcia Reneses. Manager Marco Baldi ergänzte: «Wir haben gespielt, was wir wollten.»

Der Blick ging sofort auf das kommende Wochenende. Dann muss der Tabellenzweite aus der Hauptstadt zum Spitzenreiter Bayern München. «Wir sind auf jeden Fall sehr heiß», sagte Kapitän Niels Giffey. Großen Druck will man sich aber nicht machen. «Wir werden unser Bestes geben und sehen, was passiert», kündigte Luke Sikma an.