20 Jahre Medizinhistorisches Museum: Besucherzuwachs 2017

Nicht nur die roten Backsteinbauten erinnern an vergangene Zeiten: Auf dem Gelände der Charité in Berlin-Mitte informiert auch ein Museum über die Geschichte der Medizin. Jetzt feiert es einen runden Geburtstag.

Berlin (dpa/bb) - Das Medizinhistorische Museum der Berliner Charité wird 20 Jahre alt. Besucher haben deshalb an diesem Wochenende (24. und 25. März) freien Eintritt in das Haus auf dem traditionsreichen Gelände der Universitätsklinik in Berlin-Mitte. Das teilte das Museum vorab mit. Es hat demnach ein erfolgreiches Jahr 2017 mit mehr als 100 000 Besuchern hinter sich - ein Zuwachs um 30 Prozent, wie Museumsdirektor Thomas Schnalke erklärte. Besonders groß sei der Andrang während der Ausstrahlung der historischen Serie «Charité» im Frühjahr 2017 gewesen. «Menschen kamen zu uns und wollten wissen, wie es wirklich war.»