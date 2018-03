dpa

Lufthansa prognostiziert BER-Abriss und -Neubau

Die Lufthansa hat nach einem Medienbericht den Glauben an den neuen Berliner Flughafen verloren. «Meine Prognose ist: Das Ding wird abgerissen und neu gebaut», zitierte die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» Lufthansa-Vorstand Thorsten Dirks. Der Satz fiel demnach am Freitag auf dem «Unternehmertag am Tegernsee», wo der Verantwortliche für die konzerninterne Billigfluglinie Eurowings geredet hatte. Die Lufthansa stehe vor dem Problem, dass ihre Ausstattung im Hauptstadtflughafen zwar installiert, nach jahrelanger Verzögerung der Eröffnung inzwischen aber bereits überholt ist.

Erst am Donnerstag hatte die Flughafengesellschaft bekanntgegeben, dass 750 Monitore für die Fluggastinformation ausgetauscht werden. Sie seien vor der 2012 geplanten Eröffnung eingebaut worden, sechs Jahre mit der allgemeinen Stromversorgung mitgelaufen und hätten nun das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Für die Eröffnung ist nach mehreren Verschiebungen inzwischen der Herbst 2020 angepeilt.

Letzte Änderung: Samstag, 17. März 2018 21:40 Uhr

Quelle: dpa

