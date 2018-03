Spandau beendet Hauptrunde mit zwei Siegen auf Platz zwei

Rekordmeister Spandau beendet die Hauptrunde auf Platz zwei und erreicht die Halbfinal-Playoffs. Neukölln und Potsdam stehen in den Viertelfinal-Play-offs.

Berlin (dpa/bb) - Mit zwei klaren Heimsiegen hat Wasserball-Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 die Bundesliga-Hauptrunde beendet und ist als Tabellen-Zweiter für das Playoff-Halbfinale gesetzt. Am Samstag schlugen die Berliner in der Schwimmhalle Schöneberg den Dauerrivalen ASC Duisburg 11:3. Am Sonntag veranstalteten sie ein 23:2-Schützenfest gegen den Liga-Siebenten Bayer Uerdingen.