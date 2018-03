dpa

Thomas Demand erhält den Großen Kunstpreis Berlin

Der Bildhauer und Fotograf Thomas Demand wird am Sonntag mit dem Großen Kunstpreis Berlin 2018 ausgezeichnet. Der 1964 in München geborene Künstler mache deutlich, dass die größte Täuschung das Abbilden der Realität sei, befand die Jury. Der mit 15 000 Euro dotierte Preis wird von der Akademie der Künste vergeben. Thomas Demand, seit 1996 in Berlin, fertigt aus Papier detailgetreue Modelle von (Tat-)Orten an, die auf Pressefotos dokumentiert sind, um diese Papiermodelle wiederum zu fotografieren. 2009 gab es eine große Demand-Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie in Berlin.

Letzte Änderung: Samstag, 17. März 2018 11:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen