Ost-Bürgermeister: Mehr Hilfe für sozialen Wohnungsbau nötig

Die größeren Städte im Osten Deutschlands wachsen. Bezahlbare Wohnungen würden benötigt. Die Stadtchefs fordern deshalb mehr Engagement des Bundes und der Länder im sozialen Wohnungsbau.

Greifswald (dpa/mv) - Ostdeutsche Städte haben von Bund und Ländern mehr Hilfe bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum gefordert. Der jährliche Bedarf von 120 000 Sozialwohnungen in Deutschland könne nur zu 20 Prozent gedeckt werden, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, am Freitag nach einer Tagung der Ost-Oberbürgermeister in Greifswald. Die meisten Bauunternehmen seien im hochpreisigen Wohnungsbau unterwegs, weshalb bezahlbarer Wohnraum in den Innenstädten rar werde. Bund und Länder seien gefordert, die Wohnungspolitik antizyklisch, langfristiger und ressortübergreifender anzulegen.